Myanmar kauft Sukhoi Su-30

Sukhoi Su-30 (Foto: UAC)

Myanmar hat laut einer Presseaussendung des russischen Verteidigungsministeriums sechs Sukhoi Su-30 gekauft.

Dieser Auftrag wurde während dem Besuch des russischen Verteidigungsministers in Myanmar, vormals Burma an die United Aircraft Corporation (UAC) vergeben. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister, Generalleutnant Alexander Fomin zeigte sich zuversichtlich, dass der Sukhoi Su-30 Kampfjet zum Standardkamppflugzeug des südostasiatischen Landes mutieren wird.