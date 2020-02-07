Modifizierte HC-130J für Coast Guard

U.S. Coast Guard erster HC-130J Hercules aus Block 8.1 Upgrade (Foto: Lockheed Martin)

Lockheed Martin hat am 31. Januar 2020 die erste auf den Block 8.1 Standard modernisierte HC-130J an die US Coast Guard übergeben.

An der Übergabezeremonie auf dem Coast Guard Aviation Logistics Center in Elizabeth City im US-Bundesstaat North Carolina feierten Vertreter von Lockheed Martin zusammen mit Personal- und Führungskräften der US Küstenwache den Abschluss der Arbeiten und Tests mit dem modernisierten HC-130J Super Hercules aus dem Baustandard Block 8.1.