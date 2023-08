Modernster Marine Rafale Fighter verlässt die Fabrik

Der modernste Rafale F3 konnte kürzlich die Fabrikhallen von Dassault in Mérignac verlassen. Das moderne Kampfflugzeug des neusten Baustandards ist für die französische Marine bestimmt.

Am 2. Juli 2009 landete der Fabrikneue Rafale Fighter mit der Nummer M27 auf seiner Zelle auf dem französischen Erprobungsstützpunkt Mont-de-Marsan. Das neue Flugzeug sieht den Vorgängermodellen äusserlich gleich aus, der Unterschied liegt in dem neuen Baustandard. Das Modell wird mit einer komplexeren und moderneren Kampfaustrüstung ausgeliefert. Der F3 Standard, dem der neue Rafale M12 entspricht, ist mit modernen digitalen Mikrocomputern ausgesrüstet, die Funktionen übernehmen, welche bei den vorherigen Rafale Mustern noch von analogen Recheneinheiten wahrgenommen wurden. Der Hauptgrund für die Weiterentwicklung der Avionik ist das geplante RB2 Radar mit seiner elektronischen Strahlschwenkung. Das neue Radar wird viel leistungsfähiger sein als das heute verwendete Muster und wird den Rafale in die Klasse der besten Mehrzweckkampfflugzeuge anheben. Die Flugzuge M11 bis M26, die zwischen 2006 und 2008 an die französische Marine geliefert wurden, werden einem Upgrade auf den F3 Standard unterzogen. Der Rafale M27 wird nun ersten Tests unterzogen, die mit Trägertests auf dem französischen Atomträger Charles de Gaulle abschliessen werden.