Modernste Sidewinder für die F-22 Raptor

F-22 Raptor fires AIM-9X (Foto: US Air Force)

Die F-22 Raptor von Lockheed Martin soll mit den modernsten Sidewinder Luft-Luft-Lenkwaffen ausgerüstet werden, erste Tests werden durch Lockheed Martin und der US-amerikanische Luftwaffe durchgeführt.

Bei der F-22 handelt es sich um das modernste und teuerste Jagdflugzeug der Vereinigten Staaten, nur rund 187 Serienmaschinen wurden produziert. Bei der US Air Force stehen momentan noch 185 F-22 im Einsatz. Die F-22 muss sich bei dem heutigen Waffenstandard mit der AIM-9M Sidewinder zufrieden geben, dies soll sich nun ändern. Die neuste AIM-9X verfügt über einen leistungsstärkeren Wärmesuchkopf und ist viel wendiger als das Vorgängermodell. Die US Air Force startete das Nachrüstungsprogramm bei der F-22 bereits im Jahre 2008, Lockheed Martin wurde jedoch erst im Oktober 2014 mit der Integration der neuen Waffe betraut. Von Februar bis Ende April konnten die ersten gelenkten Schüsse abgefeuert werden. Die Tests verlaufen laut Lockheed Martin gut und finden über dem Schiessgebiet von China Lake statt. Die F-22 soll ab 2017 standardmässig mit der AIM-9X ausgerüstet sein.