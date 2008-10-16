Modernisierte MB-339CD Testflüge beendet

Letzte Woche konnte die modernisierte Variante der MB-339 ihr Testprogramm abschliessen und ist bereit zur Auslieferung an die italienische Luftwaffe.

Bei dieser MB-339CD handelt es sich um eine modernisierte Maschine aus den Beständen der italienischen Luftwaffe. Momentan werden 14 Flugzeuge des ersten Bauloses, das ab 1997 an die Schuleinheiten der Luftwaffe Italiens geliefert wurde, auf den Stand des zweiten Bauloses gebracht. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 56 Millionen US Dollar und beinhaltet den Upgrade der Cockpit Avionik und neu eingebetteter Simulationssysteme. Im Verlauf des nächsten Jahres werden alle 14 MD-339CD auf den moderneren Standard umgerüstet worden sein.