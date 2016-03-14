Mirage 2000 in Jemen abgestürzt

UAE Mirage 2000 Formation (Foto: UAE Air Force)

Heute Morgen ist eine Mirage 2000 der Vereinigten Arabischen Emirate in Jemen abgestürzt, dabei kamen beide Piloten ums Leben.

Laut Aussagen der Luftstreitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate ist der Mirage 2000 Doppelsitzer während eines Einsatzfluges in der Näher der Hafenstadt Aden in Jemen wegen eines technischen Defekts abgestürzt. Die Vereinigten Arabischen Emirate verüben zusammen mit Saudi Arabien Luftschläge gegen Schiitische Rebellen in Jemen. Die Luftwaffe UAE hat noch keinen weiteren Angaben zu dem Absturz veröffentlicht.