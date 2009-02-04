Militärhubschrauber Mi-24 abgestürzt
04.02.2009 RK
Ein Kampfhelikopter vom Typ Mi-24 Hind ist am Dienstag, dem 3. Februar, in der Region von Saratov abgestürzt.Bei dem Umfall kamen die Besatzungsmitglieder ums Leben. Der Crash ereignete sich am Dienstag um 11.45 auf dem Flugplatz Pugachyov in der Region von Saratov, das 700 Kilometer südöstlich von Moskau liegt. Das russische Militär und lokale Rettungsmannschaften sprechen von drei Toten, die bei dem Hubschrauber Absturz ums Leben kamen. Der Kampfhubschrauber mit der NATO Bezeichnung Hind befand sich auf einem Trainingsflug. Newssendung Mi-24 Hind in Action