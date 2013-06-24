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MiG-29 in Indien abgestürzt

24.06.2013 BGRO
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Am Montag, den 24. Juni 2013, ist eine MiG-29 der indischen Luftwaffe während eines Übungsfluges abgestürzt. Der Pilot konnte mit dem Schleudersitz aussteigen und gerettet werden.

Die MiG-29 ist am Montagnachmittag auf dem Gebiet des Unionsstaates Gujarat im Westen des Landes abgestürzt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von der Ortschaft Lalparda. Die MiG-29 war auf der Luftwaffenbasis Jamnagar gestartet und befand sich auf einem regulären Übungseinsatz. Details zu dem Unfallhergang wurden noch nicht bekannt gegeben. Indiens Luftwaffe hat eine Untersuchung eingeleitet.
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