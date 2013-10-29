Mexiko kauft weitere Trainingsflugzeuge

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Beechcraft hat einen Folgeauftrag für sechs T-6C+ Schulflugzeuge aus Mexiko bekanntgegeben.

Mexikos Luftwaffe hat für die Schulung ihrer Militärpiloten bereits im Januar 2012 sechs T-6C+ beschafft und hat nun bei Beechcraft sechs weitere Maschinen bestellt. Die Maschinen werden bereits Ende 2013 ausgeliefert. Mit den modernen T-6C+ Turbopropeller Flugzeugen wird Mexiko ihre älteren PC-7 Trainingsflugzeuge ersetzen. Bei dem T-6C+ handelt es sich um eine Weiterentwicklung der T-6, die Maschine ist mit einem modernen Glascockpit und einem Head-up-Display ausgerüstet. An den Flügeln kann die T-6C+ mit Übungsmunition behängt werden.