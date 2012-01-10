Mexiko kauft T-6C Trainingsflugzeug

Mexikos Luftwaffe hat sich zum Kauf von sechs Hawker Beechcraft T-6C+ Texan II Schulflugzeugen entschieden, dies gab der Flugzeugproduzent Hawker Beechcraft bekannt.

Mexikos Luftwaffe hat sich zum Kauf von sechs Hawker Beechcraft T-6C+ Schulflugzeugen entschieden, dies gab der Flugzeugproduzent Hawker Beechcraft bekannt.

Bei dieser Bestellung handelt es sich um die erste für den weiterentwickelten T-6C+ Texan II Militärtrainer. Mexikos Luftwaffe hat sechs dieser Maschinen in Auftrag gegeben, das Land will mit diesem neuen Muster ihre älteren Pilatus PC-7 Trainer ablösen. Die beiden ersten Maschinen werden bereits Anfangs 2012 ausgeliefert. Bei dem T-6C+ handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bewährten T-6 Texan II Schulflugzeugs, das bei der USAF zur Schulung angehender Militärpiloten verwendet wird. Die T-6C+ ist mit einer modernen Avionik, Blickfeldsichtgerät und HOTAS Philosophie ausgestattet, zudem hat das Schulflugzeug Unterflügelbefestigungen für unterschiedlichste Waffen und könnte daher auch als leichtes Erdkampfflugzeug eingesetzt werden.

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