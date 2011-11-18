Mexiko übernimmt ersten CN235 MPA

Mexikos Marine Luftwaffe hat Mitte November ihren ersten von vier CN235 MPA Küstenaufklärer von Airbus Military übernommen.

Mexiko hat neben vier CN235 M, die zwischen November 2009 und April 2011 ausgeliefert wurden, auch vier Küstenüberwachungsflugzeuge gekauft. Das erste wurde kürzlich ausgeliefert und drei weitere werden im nächsten Jahr folgen. Diese Flugzeuge sind mit einem Überwachungsradar und Infrarotsensoren ausgerüstet, welche die Überwachung der Küstenregionen ermöglichen. Die CN235 M sind für normale Transportaufgaben gedacht.