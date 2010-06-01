Mexiko übernimmt ersten Airbus Military C295

Die mexikanische Luftwaffe konnte den ersten von fünf bestellten C295 Militärtransporter übernehmen.

Die Navy Mexikos betreibt seit 2009 bereits zwei C295 von Airbus Military und hat im April 2010 zwei C295 MPA für die Küstenüberwachung übernommen. Die beiden C295 MPA weilen momentan für das Crewtraining noch in Sevilla, bevor sie nach Mexiko überflogen werden. Die Maschinen für die Luftwaffe sind mit einem Rollensystem für das Laden von Paletten und einer Einrichtung für den Transport von verletzten Soldaten auf Barren ausgerüstet. Laut Angaben von EADS wird die Luftwaffe Mexikos Ende Jahr alle ihrer fünf gekauften C295 Transportmaschinen im Einsatz haben.