Meilenstein im EA-18G Growler Programm
01.12.2009 RK
Boeing kann die Produktion der modernen ELOKA Plattform EA-18G Growler auf die normale Produktionsrate hochfahren.Bisweilen ist die Produktion der elektronischen Stör- und Aufklärungsflugzeuges für die US Navy im Low Rate Initial Production Modus recht gemächlich abgelaufen. Jetzt hat das amerikanische Verteidigungsministerium die Erlaubnis erteilt, dass die Fertigung auf das normale Produktionstempo hinaufgeschraubt werden darf. Bei diesem Tempo können pro Jahr 20 EA-18G Growler produziert werden. Der Growler basiert auf der FA-18EF Super Hornet aus dem Block II und wird bei der US Navy den EA-6B Prowler ersetzten, der seit 1971 im Einsatz steht.