Mehr MV-22B Osprey

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat entschieden zwei zusätzliche Tilt-Rotor Flugzeuge zu kaufen.

Die komplexen Tilt-Rotor Maschinen MV-22B Osprey werden durch ein Joint Venture von Boeing und Bell in Amarillo im Bundesstaat Texas gefertigt. Die Schwenkrotorflugzeuge bewähren sich nach langen technischen Unzulänglichkeiten bei dem US Marine Corps, das bis zu 360 Osprey beschaffen will. Bis heute sind 162 Maschinen bestellt, jetzt kommen noch zwei dazu. Der Auftragswert für die zusätzlichen zwei Tilt-Rotor Flugzeuge beläuft sich auf 117 Millionen US Dollar, bis Mai 2014 werden 143 Osprey ausgeliefert worden sein,momentan befinden sich 83 Maschinen im Einsatz.