Mehr Kündigungen bei Hawker Beechcraft

Mittels eines Memos wurden die Mitarbeiter von Hawker Beechcraft auf weitere Kündigungen eingestimmt.

Die Absatzsituation bei den Herstellern von Kolbenmotorflugzeugen und kleineren Business Jets sieht nicht rosig aus, dies kann man an den Zahlen der General Aviation Manufacturers Association (GAMA) entnehmen. Die Geschäftsleitung von Hawker Beechcraft informierte ihre Mitarbeiter erneut, dass sie mit weiteren Entlassungen rechnen müssen, damit die Krisensituation heil überstanden werden kann. Detaillierte Zahlen werde die Geschäftsleitung in der nächsten Woche präsentieren. Bis heute hat Hawker Beechcraft von ihren rund 10.000 Mitarbeitern bereits 2.800 entlassen, der geschichtsträchtige Flugzeugbauer beschäftigte an seinem Hauptsitz in Wichita im November 2008 noch mehr als 7.700 Mitarbeiter.