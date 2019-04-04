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Marokko kann weitere F-16C kaufen

04.04.2019 RK
F-16 Falcon Marokko
F-16 Fighting Falcon Marokko (Foto: USAF)

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat grünes Licht für den Verkauf von 25 neuen F-16C Kampfjets an Marokko gegeben.

Neben 25 neuen F-16C/D Fighting Falcons aus dem Block 72 Standard möchte Marokko auch ihre 23 F-16C/D modernisieren. Die 25 neuen Jets sollen laut dem Pentagon rund 3,8 Milliarden US Dollar kosten und die Modifikationen werden mit einer Milliarde US Dollar veranschlagt. Die F-16C/D Jets aus dem Block 52+ sollen bei dem Upgrade auf den Viper Standard gebracht werden

Ob und wann die Kaufverträge unterzeichnet werden ist noch offen, das Hauptauftragsvolumen würde dabei Lockheed Martin zukommen.

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