Mali kauft weiteren Airbus Transporter

Airbus C295 Mali (Foto: Airbus)

Mali hat bei Airbus einen weiteren C295 Militärtransporter bestellt, das Flugzeug soll im nächsten Jahr ausgeliefert werden.

Mali hat bereits im Februar 2016 einen C295W Militärtransporter bei Airbus bestellt, dieser steht seit Dezember 2016 in Mali im Einsatz und hat inzwischen mehr als 1.770 Flugstunden absolviert. Mit dem Transporter wurden bereits mehr als 38.000 Passagiere und 900 Tonnen Fracht transportiert.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus der CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden.