Mali kauft Airbus C295 Transporter

C295 Transporter (Foto: Airbus Military)

Mali hat bei Airbus Defence and Space einen mittelschweren C295 Militärtransporter bestellt und wird damit zum 23. Kunden für dieses Muster.

Mali hat sich für den Kauf der C295W entschieden, diese ist mit Winglets ausgerüstet. Die Maschine soll laut Airbus schon in der zweiten Jahreshälfte 2016 an die Luftstreitkräfte Malis ausgeliefert werden.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus der CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden.

Airbus Defence and Space konnte inzwischen mehr als 140 C295 an 23 Kunden verkaufen.