Malaysia übernimmt ersten A400M

First A400M Malaysia (Foto: Airbus)

Airbus Defence and Space hat am 9. März 2015 im Werk Sevilla den ersten A400M Militärtransporter an Malaysia übergeben.

Malaysia ist der erste Exportkunde welcher einen A400M übernehmen kann und nicht zu den Kernländer beim A400M Programm gehört. Das Land hat bei dem europäischen Flugzeugbauer vier A400M in Auftrag gegeben. Nach dem Überflug nach Malaysia soll der A400M vom 17 . bis zum 21. März auf der LIMA Air Show in Langkawi ausgestellt werden. Bei dem ersten A400M für Malaysia handelt es sich um die Baunummer MSN22.