M-346 Master für Polen steht in Endmontage

M-346 Master Polen (Foto: Alenia)

Alenia Aermacchi hat mit der Endfertigung der ersten beiden für Polen bestimmten M-346 Master Trainigsflugzeuge begonnen.

Polen hat im Dezember 2013 die Beschaffung von acht M-346 Master Trainingsflugzeuge bekanntgegeben. Die ersten zwei Flugzeuge stehen nun bei Alenia Aermacchi in der Nähe von Varese in der Endmontage. Die Flugzeuge sollen laut Hersteller bereits im November 2016 ausgeliefert werden. Die polnische Luftwaffe wird mit dem Master ihre alten Iskras ersetzen.