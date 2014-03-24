Luke Air Force Base erhält erste F-35A

Das 51th Fighter Wing auf der Luke Air Force Base konnte am 14. März 2014 ihren ersten F-35 Lightning II Kampfjet feierlich in Empfang nehmen.

Der Verband betreibt in Arizona momentan 138 F-16 Fighting Falcons und wird über die nächsten Jahre diese mit bis zu 144 modernsten F-35A Lightning II Kampfflugzeugen ersetzen. Bei der ersten Maschine handelt es sich um AF-41, die jetzt in die 61th Fighter Squadron eingegliedert wird. Die Maschine wird über die nächsten Jahre hauptsächlich für die Ausbildung der Piloten verwendet.