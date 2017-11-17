Lufthansa Technik rüstet A330-200 MRTT aus

A330 MRTT NATO (Foto: Airbus)

Experten des Lufthansa Technik VIP & Special Mission Aircraft Bereichs haben ein Kabinenkonzept für den Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) entwickelt.

Damit können vier verschiedene Konfigurationen – "State", "Governor", "Rescue" und "Trooper" – und auch neue Nutzungsmöglichkeiten realisiert werden. Lufthansa Technik konnte bereits einen Kunden für die "Governor" Konfiguration gewinnen. Rund 30 Flugzeuge der A330 MRTT sind bestellt oder werden bereits von verschiedenen Luftwaffen eingesetzt. Flugzeuge, die für zivile Zwecke oder für militärische Einsätze genutzt werden, müssen je nach Situation unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Deshalb hat LHT Kabinen-Layouts für vier besonders häufige Einsatzszenarien entwickelt, die zukünftig eine deutliche intensivere und verbesserte Nutzung der Flugzeuge ermöglichen. Eine kombinierte zivile und militärische Zulassung ermöglicht einen schnellen Einsatz der Maschinen für akute Notlagen.

A330 MRTT als mobiles Regierungsbüro

Die Varianten "State" und "Governor" sind für den Transport von Regierungschefs und -mitgliedern sowie Delegationen ausgelegt. "State" ist dabei als fliegendes Regierungsbüro konzipiert, das die entsprechende räumliche und technische Ausstattung enthält, um Regierungsstellen oder militärischen Stäben ein produktives Arbeiten an Bord zu ermöglichen. Die Version "Governor" ist auf den Transport größerer Delegationen mit unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlichem Status ausgelegt.

Die "Rescue" Version ist für die Durchführung von humanitären Hilfsflügen und medizinischen Evakuierungstransporten entwickelt worden. Sie bietet eine fliegende Intensivstation mit modularem Aufbau, der es ermöglicht, je nach Bedarf zusätzliche Passagiere oder alle Arten von medizinischer Ausstattung an Bord unterzubringen. Die Lufthansa Technik bietet dabei mit der Patient Transport Unit (PTU NG) eine der modernsten Krankentransportmöglichkeiten auf dem Markt an, die modular an die Anforderungen des Kunden und der Patienten angepasst werden kann.

Kombinierte Elemente nach NATO-Standard

Das vierte Designkonzept "Trooper" ist auf einen Passagier- oder Truppentransport über lange Strecken ausgerichtet und soll in unterschiedlichen Klassen maximale Kapazität gewährleisten. Auch in dieser Version kann zusätzlich noch eine kleine Intensivstation bei Bedarf integriert werden.

Die Kabinenvarianten wurden zusammen mit militärischen Dienststellen entwickelt. Sie erfüllen die Vorgaben hinsichtlich eines minimierten Abhörrisikos (NATO TEMPEST requirements). Lufthansa Technik bietet für den Airbus A330 MRTT darüber hinaus ein komplettes Produktportfolio an technischen Dienstleistungen über den gesamten Lebenslauf des Flugzeuges an.

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