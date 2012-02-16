Lockheed Martin präsentiert F-16V

An der Singapore Air Show 2012 präsentiert Lockheed Martin eine weitere modernisierte F-16 Fighting Falcon, die F-16V soll dem erfolgreichsten Kampfjet der letzten Jahrzehnte für viele weitere Jahre einen Platz im eng umworbenen Kampfflugzeugmarkt sichern

Lockheed Martin kann die F-16 Produktionsstrasse noch bis 2016 in Betrieb halten, möchte den Jet jedoch weiterhin verkaufen und produzieren. Die frisch aufgelegte F-16V Viper wartet mit einem schnelleren Missions- und Waffenrechner, einem neuen AESA Radar (Active Electronic Scanned Array) und einem moderneren Cockpit auf, diese Komponenten sind auch Bestandteil der meisten Nachrüstungsprogramme älterer F-16 Jets. Die Viper ist eine Weiterentwicklung der F-16 aus dem Block 60 Standard und soll die Zusammenarbeit zwischen den modernsten Kampfflugzeugen der fünften Generation garantieren.