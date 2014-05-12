Lockheed Martin meldet beim F-35 neuen Rekord

Das F-35 Programm nahm im April 2014 weiter an Fahrt auf, noch nie wurden während dem laufenden Flugtestprogramm in einem Monat mehr Flüge absolviert als im letzten.

Während 153 Flügen absolvierte die F-35 Testflotte insgesamt 282 Flugstunden, von Januar bis Ende April waren es total 923 Flugstunden. Die konventionellen F-35A Testmaschinen absolvierten dabei 420 Stunden, bei der F-35B Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) Version waren es insgesamt 281 Stunden und die F35C Carrier Variante absolvierten 222 Flugstunden. Die F-35 Schulverbände flogen im April zusammen insgesamt 723 Stunden.