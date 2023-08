Lockheed Martin liefert weiteren C-5M

Am Montag konnte die amerikanische Luftwaffe den zweiten von drei C-5M Testflugzeugen bei Lockheed Martin abholen.

Anlässlich einer kleinen Feier konnte am Montag, dem 9. Februar, im Werk Marietta von Lockheed Martin der zweite vollständig modernisierte C-5M Grosstransporter zur Flugerprobung an die US Air Force übergeben werden. Die bestehende Galaxy Flotte wird in zwei Stufen modernisiert, zuerst kriegen die strategischen Grosstransporter eine neue Avionik und zeitgemässe Navigations-Systeme , nach dieser Modifikation werden Teile der Flotte mit neuen Triebwerken vom Typ GE CF6-80C2 nachgerüstet. Die C-5M Super Galaxys werden zuverlässiger sein und mehr Güter über weitere Distanzen transportieren können als die älteren Modelle. Die US Air Force will bis 2016 52 Galaxys auf den C-5M Standard bringen, mit der neuen Avionik werden 111 C-5 nachgerüstet. Link: Lockheed Martin