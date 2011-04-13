Lockheed Martin liefert C-5M Super Galaxy aus

Am Montag, dem 11. April 2011, konnte Lockheed Martin den zweiten C-5M Super Galaxy an die US Air Force übergeben.

Bei dem C-5M Super Galaxy handelt es sich um eine mit modernen Triebwerken und zeitgemässer Cockpit Avionik nachgerüstete C-5B Galaxy. Das CF6-80C2 Triebwerk liefert eine um 22 Prozent gesteigerte Schubkraft und führt bei dem militärischen Transporter zu einer beträchtlichen Leistungs- und Effizienzverbesserung. Neben viel kürzeren Startbahnlängen verbessert sich die Nutzlastkapazität des Transporters in allen Leistungsbereichen. Die C-5A und C-5B Galaxy sind mit dem TF39 Triebwerk von General Electric ausgerüstet, die Triebwerke waren stets der Schwachpunkt des überaus potenten Transporters, der vor 41 Jahren zum Erstflug startete. Die Lufttransporteinheiten der US Air Force werden mindestens 49 modernisierte C-5M Super Galaxy erhalten.