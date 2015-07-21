Lockheed Martin übernimmt Sikorsky

Sikorsky S-97 Raider maiden flight (Foto: Sikorsky)

Lockheed Martin hat am 20. Juli die Übernahme von Sikorsky Helicopters bekanntgegeben, die Geschäftseinheit wird von United Technologies übernommen.

Der Deal soll nach Angaben von Lockheed Martin rund 9 Milliarden US Dollar kosten. Mit dieser Übernahme holt sich Lockheed Martin die militärischen Black Hawk und CH-53 Stallion Hubschrauber ins Haus, auch der zivile Markt wird mit den beiden Hubschraubern S-76D und S-92 gut abgedeckt sein.

Mit diesem Zukauf stärkt Lockheed Martin nun seine Stellung als am Umsatz gemessen weltgrösster Rüstungskonzern, gefolgt von Boeing und BAE Systems. Sikorsky wird mit einem Umsatz von rund 6,5 Milliarden US Dollar den bisher erwarteten Konzernumsatz für 2015 von 45 Milliarden US Dollar um rund 15 Prozent steigern.