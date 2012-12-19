Lockheed Martin übergibt sechsten Super Galaxy

Am 30. November 2012 konnte Lockheed Martin den fünften C-5M Super Galaxy aus der Produktion an die U.S. Ai Force übergeben, es handelt sich dabei um den neunten umgebauten Galaxy Militärtransporter.

Am 30. November 2012 konnte Lockheed Martin den fünften C-5M Super Galaxy aus der Produktion an die U.S. Air Force übergeben, es handelt sich dabei um den neunten umgebauten Galaxy Militärtransporter.

Bei dem C-5M Super Galaxy handelt es sich um eine mit modernen Triebwerken und zeitgemässer Cockpit Avionik nachgerüstete C-5 Galaxy. Das CF6-80C2 Triebwerk liefert eine um 22 Prozent höhere Schubkraft und führt bei dem militärischen Transporter zu einer beträchtlichen Leistungs- und Effizienzsteigerung. Neben viel kürzeren Startbahnlängen verbessert sich die Nutzlastkapazität des Transporters in allen Leistungsbereichen. Die C-5A und C-5B Galaxy sind mit dem TF39 Triebwerk von General Electric ausgerüstet, die Triebwerke waren stets der Schwachpunkt des Transporters, der vor 41 Jahren zum Erstflug startete. Die U.S. Air Force lässt 52 C-5 durch Lockheed Martin auf den neuen Baustandard bringen, 49 B Modelle, ein A Modell und zwei C Modelle.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Singapore kauft weitere A380, Gulfstream G650 zugelassen, Emirates baut A380 Flotte aus, Rafale mit AESA Radar ausgeliefert, F-15 absolvierte vor 40 Jahren den Erstflug.