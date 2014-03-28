Lockheed Martin übergibt 17ten C-5M Super Galaxy

Am 25. März 2014 hat Lockheed Martin den siebzehnten C-5M Super Galaxy an die U.S. Air Force übergeben, die Maschine wurde anschliessend zur Stewart Air National Guard Basis überflogen.

Bei der Stewart Air National Guard Basis werden an der C-5M Super Galaxy weitere Arbeiten ausgeführt, bevor die Maschine auf ihre Einsatzbasis Dover Air Force Base überführt wird. Bei dem C-5M Super Galaxy handelt es sich um eine mit modernen Triebwerken und neuer Cockpit Avionik nachgerüstete C-5 Galaxy. Das CF6-80C2 Triebwerk liefert 22 Prozent mehr Schubkraft und führt bei dem militärischen Grosstransporter zu einer beträchtlichen Leistungs- und Effizienzsteigerung. Neben viel kürzeren Startbahnlängen verbessert sich die Nutzlastkapazität des Transporters in allen Leistungsbereichen. Die C-5A und C-5B Galaxy sind mit dem TF39 Triebwerk von General Electric ausgerüstet, die Triebwerke waren stets der Schwachpunkt des Transporters, der am 30. Juni 1968 zum Erstflug startete. Die U.S. Air Force lässt 52 C-5 durch Lockheed Martin auf den neuen Baustandard bringen, 49 B Modelle, ein A Modell und zwei C Modelle. Alle 52 modernisierten Maschinen sollen bis 2017 an die Verbände der US Air Force ausgeliefert sein.