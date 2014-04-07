Lockheed übergibt 18ten C-5M Super Galaxy

Am 2. April 2014 hat Lockheed Martin den achtzehnten C-5M Super Galaxy an die U.S. Air Force übergeben, die Maschine wurde vom Lockheed Werk in Marietta, Georgia zur neuen Einsatzbasis Dover Air Force Base in Delaware überflogen.

Die achtzehnte Super Galaxy ist die letzte Maschine für das 436th Airlift Wing, damit wird sie zum ersten komplett mit Super Galaxy ausgerüsteten Einsatzverband. Bei dem C-5M Super Galaxy handelt es sich um eine mit modernen Triebwerken und neuer Cockpit Avionik nachgerüstete C-5 Galaxy. Das CF6-80C2 Triebwerk liefert 22 Prozent mehr Schubkraft und führt bei dem militärischen Grosstransporter zu einer beträchtlichen Leistungs- und Effizienzsteigerung. Neben viel kürzeren Startbahnlängen verbessert sich die Nutzlastkapazität des Transporters in allen Leistungsbereichen. Die C-5A und C-5B Galaxy sind mit dem TF39 Triebwerk von General Electric ausgerüstet, die Triebwerke waren stets der Schwachpunkt des Transporters, der am 30. Juni 1968 zum Erstflug startete. Die U.S. Air Force lässt 52 C-5 durch Lockheed Martin auf den neuen Baustandard bringen, 49 B Modelle, ein A Modell und zwei C Modelle. Alle 52 modernisierten Maschinen sollen bis 2018 an die Verbände der US Air Force ausgeliefert sein.