Light Combat Aircraft NP5 absolviert Jungfernflug

Light Combat Aircraft (LCA) Marine Version Prototyp 3 (Foto: HAL)

Am Freitag, den 18. August 2023, ist auf dem HAL Werkflugplatz in Bengaluru der dritte Light Combat Aircraft Prototyp für die indische Marine zu seinem Jungfernflug gestartet.

Am Steuer von Prototyp NP5 saß als verantwortlicher Pilot Hauptmann Amit Kawade von der indischen Marine am Steuer und auf dem Rücksitz war Oberstleutnant Siddarth Singh mit dabei. Laut Aussagen von Hindustan Aeronautical Limited (HAL) startetet der dritte Tejas Naval Prototyp mit der Laufnummer NP5 um 14:20 Uhr zu seinem Jungfernflug, der Flug dauerte 57 Minuten. Hauptmann Kawade sagte nach dem erfolgreichen Jungfernflug, dass die Flugeigenschaften der Maschine äußerst zufriedenstellend waren und alle vorgesehenen Testpunkte erfolgreich abgeschlossen werden konnten. HAL setzt für das Flugtestprogramm der Marine Variante drei Prototypen ein, das erste Flugzeug NP1 absolvierte am 27. April 2012 seinen Jungfernflug und die zweite Maschine NP2 startete am 7. Februar 2015 in das Flugtestprogramm. Bei NP1 handelt es sich um einen Doppelsitzer, NP2 ist als Einsitzer ausgelegt und das dritte Versuchsflugzeug ist wieder ein Doppelsitzer.

Die beiden Prototypen für die indischen Seestreitkräfte NP1 und NP2 haben während dem Flugtestprogramm schon viele wichtige Meilensteine erreicht, den Höhepunkt bildeten die ersten Flüge auf dem Flugzeugträger INS Vikramaditya. Im Januar 2020 landete Prototyp NP1 zum ersten Mal auf dem Flugzeugträger und startete anschliessend auch wieder über die ski-jump Startbahn. Der Flugzeugträger Vikramaditya wurde in Russland gebaut und verfügt über kein Katapult. Während der ersten Testphase auf dem Träger absolvierte NP1 insgesamt 18 Landungen und Starts auf Flugzeugträger INS Vikramaditya. Im Februar 2023 wurden auch erste Flüge von dem zweiten indischen Flugzeugträger INS Vikrant aus durchgeführt.