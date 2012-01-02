Letzte von zwölf Su-27SM ausgeliefert

Am 22. Dezember 2011 ging die letzte von zwölf neuen Sukhoi Su-27SM(3) Flanker an die russischen Luftstreitkräfte.

Die zwölf Su-27SM(3) stammen aus einem Kaufvertrag aus dem Jahre 2009, der an der MAKS 2009 bekannt gegeben wurde. Die Maschinen wurden im KnAAPO Werk Komsomolsk am Amur produziert. Die Su-27SM(3) wurde strukturell verstärkt und lässt ein um drei Tonnen schwereres Startgewicht zu als die Vorgängermuster. Angetrieben werden die Maschinen durch je zwei AL-31F-M1 Triebwerke. Die Su-27SM(3) ist mit einer modernen Avionik ausgerüstet und hat mehr Waffenanhängepunkte als die früheren Su-27 Kampfjets.