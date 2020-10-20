Letzte F-5M Tiger II für Brasilien

F-5M Tiger II Brasilien (Foto: FAB)

Embraer hat am 14. Oktober 2020 den letzten modernisierten F-5M Tiger II an die brasilianische Luftwaffe übergeben, Brasilien hat insgesamt 49 F-5 Tiger II auf den neuen Standard umgerüstet.

Mit dieser Kampfwertsteigerung kann Brasilien die modernisierten 49 F-5M Kampfflugzeuge für viele weitere Jahre im Einsatz halten, der erste Auftrag zur Nachrüstung der F-5 Tiger II Kampfjets wurde um die Jahrtausendwende an Embraer vergeben. Die Kampfwertsteigerung umfasste den Einbau einer modernen Avionik, eines neuen Radars und eines stark verbesserten Waffenrechners.

49ster F-5M Tiger II Brasilien (Foto: FAB)

Mit diesen Massnahmen können die Jets aus den 1970/80er Jahren weiterhin über einem modernen Gefechtsfeld eingesetzt werden. Die brasilianischen Northrop F-5 Tiger II Kampfflugzeuge wurden zusätzlich mit einer Luftbetankungssonde nachgerüstet, die Zelle wurde bei der Aufrüstung für weitere 15 Einsatzjahre fit gemacht. Die Kampfwertsteigerung kostete pro Flugzeug rund sechs Millionen US-Dollar und wurde bei Embraer durchgeführt.