Letzte F-22 Raptor nimmt Testflüge auf

Lockheed Martin hat mit den Testflügen der letzten F-22 Raptor begonnen, die Maschine mit der Baunummer 4195 hat Ende Jahr die Fabrikationshallen verlassen und markiert das Ende der F-22 Produktion.

Am Steuer des ersten Erprobungsfluges sass Testpilot Bret Luedke, ein Veteran unter den Raptor Piloten, der praktisch alle F-22 Raptor geflogen ist. Für den Programmverantwortlichen Jeff Babione und viele weitere F-22 Mitarbeiter, die den letzten Raptor beim Abheben beobachteten, muss es ein schwere Tag sein, die Produktion wurde nach nur 187 dieser Jets eingestellt. Ursprünglich wollte die US Air Force mehr als 400 dieser Stealth Kampfflugzeuge der neusten Generation beschaffen, aus Kostengründen wurde das Programm immer mehr beschnitten, dies nicht zuletzt wegen der neuen F-35, welche in Zukunft das Rückgrat der US Air Force bilden wird.