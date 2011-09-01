Fliegerweb logo

L-39ZA rammte Mirage 2000 und stürzte ab

01.09.2011 RK
l39_400x263

Am 30. August 2011 sind über Litauen eine französische Mirage 2000 und eine L-39ZA der litauischen Luftwaffe in der Luft zusammengestossen, die Mirage 2000 konnte sicher landen, während die LET L-39ZA abstürzte.

Bei der Mirage 2000 handelt es sich um einen Kampfjet aus Frankreich, der im Rahmen der NATO Überwachung des Baltikums auf der Basis Siauliai weilte. Die Aero Vodochody L-39ZA gehört zur litauischen Luftwaffe und wurde 1998 ausgeliefert, Litauen betreibt lediglich zwei dieser Jets. Die beiden Piloten der L-39ZA konnten sich mit dem Schleudersitz retten und blieben unverletzt, wie es zum Unfall kam ist noch unklar.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.