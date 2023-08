L-39ZA rammte Mirage 2000 und stürzte ab

Am 30. August 2011 sind über Litauen eine französische Mirage 2000 und eine L-39ZA der litauischen Luftwaffe in der Luft zusammengestossen, die Mirage 2000 konnte sicher landen, während die LET L-39ZA abstürzte.

Bei der Mirage 2000 handelt es sich um einen Kampfjet aus Frankreich, der im Rahmen der NATO Überwachung des Baltikums auf der Basis Siauliai weilte. Die Aero Vodochody L-39ZA gehört zur litauischen Luftwaffe und wurde 1998 ausgeliefert, Litauen betreibt lediglich zwei dieser Jets. Die beiden Piloten der L-39ZA konnten sich mit dem Schleudersitz retten und blieben unverletzt, wie es zum Unfall kam ist noch unklar.