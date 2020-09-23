L-39NG Trainer ist zugelassen

L-39NG Albatros (Foto: Aero Vodochody)

Der tschechische Flugzeugbauer Aero Vodochody hat die Zulassung des L-39NG Jettrainers bekanntgegeben.

Am 14. September 2015 startetet das überarbeitete L-39NG Trainingsflugzeug von Aero Vodochody zu seinem erfolgreichen Jungfernflug, nach fünf Jahren ist der Jettrainer nun zugelassen. Für den überabeiteten Jettrainer liegen bei dem Hersteller noch keine Bestellungen vor.

Bei dem neuen Trainingsflugzeug handelt es sich um eine stark verbesserte L-39 Albatros, die Maschine ist mit einem Williams FJ44-4M ausgerüstet und hat eine neuen Avionik von Genesys Aerosystems and SPEEL Praha erhalten. Konstruktiv wurden an der Zelle einige Modifikationen vorgenommen, so ersetzen Flügelrandbögen, die aus modernen Kunststoffen gefertigt sind, die typischen Flügelrandkeulen der Albatros Vorgängerversionen.