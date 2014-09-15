Lösung für F-16D Haarrisse gefunden

Lockheed Martin hat eine Reparaturlösung für die Haarrisse an der Zelle unterhalb des Cockpits von rund achtzig F-16D der US Air Force gefunden.

Die US-amerikanische Luftwaffe musste Mitte August die Hälfte ihrer zweisitzigen F-16D Kampfjets wegen Haarrissen am Rumpf mit einem Flugverbot belegen. Bei einer Nachflugkontrolle haben Techniker an einer F-16D am Cockpit Rahmen zwischen den beiden Pilotensitzen kleine Risse entdeckt, solche Beschädigungen wurden dann während einer ganzen Flotteninspektion auch an rund achtzig weiteren doppelsitzigen F-16D festgestellt. Die US Air Force hat nun zusammen mit dem Hersteller Lockheed Martin eine Lösung für das Problem gefunden. Es braucht jedoch noch weitere Abklärungen, um festzustellen, ob die Reparaturmaßnahmen vor Ort vorgenommen werden können oder ob die Maschinen auf einem Werksflugplatz überarbeitet werden müssen. Bei der Reparatur wird es sich um die definitive Lösung handeln, eine temporäre Reparatur wäre schlussendlich zu teuer gekommen.

Die F-16Ds der USAF sind im Durchschnitt rund 24 Jahre alt und haben mehr als 5.500 Flugstunden auf dem Buckel. Lockheed Martin arbeitet an einem Programm, das zeigen soll, wie die F-16 Fighting Falcon Jets aus dem Block 30 für weitere 10 bis 15 Jahre im Betrieb gehalten werden können.