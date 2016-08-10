Kuwait kauft H225M Caracal Hubschrauber

H225M Caracal (Foto: Airbus Helicopters)

Airbus Helicopters kann sich über einen weiteren Großauftrag freuen, Kuwait hat 30 H225M Caracal Hubscharuber in Auftrag gegeben.

Die dreißig H225M Caracal sind sowohl für die Luftstreitkräfte von Kuwait als auch für die Nationalgarde bestimmt. Sie sollen für leichte Kampfeinsätze, Rettungsdienste, Krankentransporte und sonstige militärische Transportaufgaben verwendet werden. Auch für die Seerettung soll der H225M Caracal herbeigezogen werden können. Der militärische Mehrzweckhubschrauber ist mit Suchscheinwerfer und einer Seilwinde mit Rettungskorb ausgestattet. Er kann für viele militärische- wie zivile Aufgaben flexibel verwendet werden. In den Auftrag wurden auch After-Sales Leistungen eingehandelt. Kuwait hat über die letzten vier Dekaden bereits Pumas, Super Pumas und Gazelle Helikopter bei dem europäischen Flugzeugbauer gekauft.

French Air Force H225M Caracal: In-Flight Refuelling