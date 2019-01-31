Korea übernimmt Airbus Tanker
31.01.2019 PS
Die südkoreanische Luftwaffe ROKAF konnte Ende Januar ihren ersten Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) Tanker übernehmen.
Mitte 2015 hat Südkorea vier Airbus A330 MRTT bestellt, jetzt konnten die Luftstreitkräfte Südkoreas das erste Flugzeug aus diesem Auftrag übernehmen. Der A330 MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die zivile Zulassung hat der Tanker anfangs 2010 erhalten, die militärische erfolgte am 7. Oktober 2010. Airbus konnte für den A330 MRTT bereits zwölf Kunden gewinnen.