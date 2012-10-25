Kleines Kampfflugzeug aus Grossbritannien
25.10.2012 RK
Der britische Flugzeughersteller Folland wollte schon sehr früh der steigenden Kostenspirale schwerer Jets mit einem kleineren und günstigeren Kampfjet entgegenhalten, aus dieser Idee entstand die Midge.Die Midge sollte nur ein Versuchsträger werden, da die Briten den Bau eines geplanten Leichttriebwerks verworfen und einem schweren Antrieb den Vorzug gaben. Folland sah sich gezwungen ihren Entwurf auf ein noch leichteres und viel schwächeres Triebwerk umzukonstruieren. Die Folland Fo. 139 Midge wurde ein leichtes einsitziges Versuchsflugzeug mit beeindruckenden Flugleistungen. Aus der Erfahrungen der Midge konstruierte Folland später die Folland Gnat. Lesen Sie zur Folland Fo. 139 Midge den ausführlichen Lexikon Eintrag von Eberhard Kranz.