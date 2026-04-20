Keine F-35 in Meiringen in dieser Woche

F-35A Koninklijke Luchtmacht über den USA (Foto: US-Air Force)

Der Hörvergleich zwischen F/A-18 und F-35A in Meiringen wird verschoben. Italien hat das VBS informiert, dass sie die für den Hörvergleich vorgesehenen italienischen F-35A-Kampfflugzeuge aus operationellen Gründen nicht wie geplant in die Schweiz verlegen wird.

Der am 21. April 2026 vorgesehene Hörvergleich muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Für einen Hörvergleich zwischen F/A-18 und F-35A ist die Schweizer Luftwaffe auf die Unterstützung ausländischer Partner angewiesen. Entsprechend liegt es bei der Partnernation, den Zeitpunkt einer Teilnahme unter Berücksichtigung ihrer operationellen Verpflichtungen festzulegen. Die Schweizer Luftwaffe stehe in engem Austausch mit der italienischen Luftwaffe, diese habe ihre Unterstützung für eine spätere Durchführung weiterhin zugesichert, teilte das VBS mit. Der neue Zeitpunkt für den geplanten Hörvergleich ist aktuell noch Gegenstand von Abklärungen und daher nicht bekannt.