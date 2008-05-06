Kein Angebot von Boeing für die Schweizer Luftwaffe

Boeing verzichtet auf das Einreichen einer Offerte für das neue Mehrzweckkampfflugzeug der Schweizer Luftwaffe.

Boeing erläutertet, dass sie mit einem Angebot der F/A-18E/F nicht optimal im Rennen liegen würde, deshalb verzichtet der Hersteller aus Seattle dieses moderne Flugzeugträgerflugzeug an die Schweizer Luftwaffe zu offerieren.

Boeing betonte, dass sie weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit bei den F/A-18C/D mit den Schweizern setze.