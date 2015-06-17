Katar kauft vier weitere C-17 Militärtransporter

Qatar Emiri Air Force C-17 (Foto: Boeing)

Boeing und Katar haben an der Paris Air Show den Kauf von vier C-17 Globemaster III Militärtransportern bekanntgegeben.

Die vier C-17 erweitern die Flotte der Luftstreitkräfte Katars, die bereits aus vier C-17 Großtransportern besteht, zu insgesamt acht Maschinen dieses Typs. C-17 Militärtransporter stehen schon seit 1991 im Betrieb und sind optimal geeignet, um Truppen oder schwere Ladungen zu transportieren und können auch zum Fallschirmabwurf von Lasten oder Fallschirmtruppen verwendet werden. Die neuen C-17 Katars werden hauptsächlich zur Unterstützung von laufenden Luftversorgungsaufgaben bei humanitären Hilfseinsätzen gebraucht. Katar begrüßte schon in den Jahren 2009 und 2012 insgesamt vier neue C-17 in ihrer Flotte und ist somit der erste C-17 Kunde im mittleren Osten.