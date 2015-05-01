Katar kauft Rafale Kampfjets

Rafale in Qatar (Foto: Dassault)

Dassault reitet momentan auf einer Glückswelle, nach Ägypten und Indien will nun auch Katar Rafale Kampfjets beschaffen.

Die Luftstreitkräfte von Katar waren seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Kampfflugzeug, am 4. Mai 2015 sollen in Doha nun die Kaufverträge über 24 Rafale Kampfjets unterzeichnet werden, bei dieser Zeremonie wird der französische Präsident François Hollande und der Emir von Katar dabei sein. Die Verträge schließen auch zwölf Optionen ein, der Auftragswert für vierundzwanzig Rafale Kampfflugzeuge inklusive deren Bewaffnung liegt bei rund 4,6 Milliarden US Dollar.

Katar ist seit Jahren ein treuer Kunde bei Dassault, das Scheichtum setzt momentan zehn Mirage 2000 ein, früher hatte das Land bereits auf die Mirage F1 gesetzt. Für die Ausbildung ihrer Jetpiloten setzt man neben den neu gekauften Pilatus PC-21 auch sechs Alphajet ein.