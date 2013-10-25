Kasachstan bestellt weitere C295 Transporter

Kasachstan hat bei Airbus Military zwei weitere C295 Militärtransporter bestellt, dabei handelt es sich um Optionen aus dem Kaufvertrag über acht Exemplare, der im März 2013 unterzeichnet wurde.

Zwei C295 wurden bereits an die Luftstreitkräfte von Kasachstan ausgeliefert, die beiden neu in Auftrag gegeben Maschinen sollen in den Jahren 2014 und 2015 ausgeliefert werden. Airbus Military rechnet damit, dass die vier offenen Optionen über die nächsten Jahre ebenfalls zu Festaufträgen umgewandelt werden.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1400 Kilometer transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transportaufgaben eingesetzt werden. Die Airbus Military C295 werden im Werk San Pablo in der Nähe von Sevilla gebaut.