Kanadische CF-18 Hornet in Rumänien

CF-18 Hornet (Foto: Royal Canadian Air Force)

Die Royal Canadian Air Force verlegt vier CF-18 Hornet ins NATO Mitgliedland Rumänien, hier werden die Jets über die nächsten Wochen zusammen mit der rumänischen Luftwaffe den Ernstfall trainieren.

Die vier CF-18 Hornet der kanadischen Luftwaffe werden von Kuwait nach Rumänien verlegt und sollen dann für vier Wochen in Constanta stationiert sein. Hier werden sie gemeinsam mit der rumänischen Luftwaffe den Ernstfall trainieren. Neben der Jets werden auch rund 100 Soldaten von der kanadischen Basis in Bagotville, Quebec ins rumänische Constanta verlegt.

Royal Canadian Air Force CF-18 Hornet