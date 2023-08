Kanadas CF-18 Jets kehren aus Libyen zurück

Kanada beteiligte sich am Libyen Einsatz mit sieben CF-18 Kampfjets, diese haben am 2. November 2011 den Stützpunkt in Italien wieder verlassen.

Die kanadischen Hornets wurden über den Flughafen Prestwick in Schottland nach Kanada überführt, der CF-18 Verband wurde von zwei CC150 Polaris und einem CP-140A Aurora nach hause begleitet. Die kanadischen Hornet Kampfjets haben anlässlich der Operation Mobile 946 Einsätze geflogen. Kanada hatte neben den sieben Hornets auch CC-150 Polaris Tankflugzeuge, CP-140 Aurora Überwachungsflugzeuge und Hercules Transporter im Libyen Einsatz.

