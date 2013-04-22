Kanada fragt Kampfflugzeugpreise an

Kanadas Verteidigungsministerium hat am 16. April informiert, dass potentielle Kampfflugzeuglieferanten eingeladen wurden, ein unverbindliches Preisangebot für ihre Kampfjets abzugeben.

Kanada will in naher Zukunft ihre CF-18 Jets durch neue Kampfflugzeuge ersetzen und hat dazu im Januar eine Anfrage an potentielle Lieferanten gestartet. Bis zum 15. April konnten fünf Hersteller in einer ersten Anfrage die Leistungsdaten ihrer Kampfflugzeuge an Kanadas Beschaffungsbehörde einreichen, jetzt wurden die Produzenten auch dazu eingeladen eine Preisangabe zu machen. Die Kostenanfrage ging an Boeing, hier steht die F/A-18E/F Super Hornet im Fokus, an Dassault Aviation, hier ist die Anfrage an den Rafale gerichtet, an EADS Eurofighter, hier steht der Eurofighter Typhoon im Interesse, an Lockheed Martin, Kanada ist hier bereits ins F-35 Programm eingebunden und an Saab, hier erwartet Kanada eine Preisangabe für den Gripen NG. Nach dem Eingang der Preisvorstellungen wird Kanada eine dritte Anfrage an die Hersteller starten.