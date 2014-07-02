Kanada übernimmt fünfzehnten CH-147F Chinook

Am 30. Juni 2014 konnte die Royal Canadian Air Force (RCAF) im Boeing Werk Ridley Township im US-Bundesstaat Pennsylvanien ihren fünfzehnten und vorerst letzten CH-147F Chinook übernehmen.

Das kanadische Verteidigungsministerium hat im Sommer 2009 bei Boeing einen Kaufvertrag über fünfzehn modernste CH-147F Chinook Hubschrauber unterzeichnet. Die Maschinen kosteten inklusive der üblichen Serviceleistungen 1,2 Milliarden US Dollar. Die CH-147F Chinook Hubschrauber heben sich von den Vorgängerversionen durch eine überarbeitete Zelle, stärkere Triebwerke und einer modernen Avionik mit Glascockpit Instrumentierung ab. Der CH-147F ist auch mit einer Fly-by-Wire Flugsteuerung ausgerüstet.