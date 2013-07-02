Kanada übernimmt ersten CH-47F Chinook

Am 21. Juni 2013 konnte die Royal Canadian Air Force (RCAF) im Boeing Werk Ridley Township im US-Bundesstaat Pennsylvanien ihren ersten neuen CH-47F Chinook übernehmen.

Das kanadische Verteidigungsministerium hat bereits im Sommer 2009 bei Boeing einen Kaufvertrag über fünfzehn modernste CH-47F Chinook Hubschrauber unterzeichnet. Die Maschinen kosteten inklusive der üblichen Serviceleistungen 1,2 Milliarden US Dollar. Die CH-47F Chinook Hubschrauber heben sich von den Vorgängerversionen durch eine überarbeitete Zelle, stärkere Triebwerke und einer modernen Avionik mit Glascockpit Instrumentierung ab. Alle fünfzehn CH-47F Hubscharuber sollen bis Mitte 2014 an Kanada ausgeliefert sein.